Primaria vrea sa resusciteze in acest an proiectul privind reabilitarea Plajei Nicolina. In acest sens, in proiectul de buget a fost inclusa o suma de 5 milioane lei pentru lucrari de modernizare. In 2022, Consiliul Local (CL) a aprobat actualizarea studiului tehnic aferent investitiei estimate la circa 24 milioane lei."In prezent, constructiile existente pe amplasamentul plajei Nicolina nu ofera conditii pentru utilizatori conform normativelor si standardelor in vigoare, acestea fiind ... citeste toata stirea