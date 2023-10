O alta firma straina intentioneaza sa construiasca un parc eolian in judetul Iasi, investitie care ar urma sa ajunga la sute de milioane de euro. Multinationala Eurowind Energy AS din Danemarca are in plan sa amplaseze in comuna ieseana Movileni, conform surselor noastre, 40 de turbine eoliene marca Vestas, care fiecare produce 7,2 MW.Din informatiile obtinute de "Ziarul de Iasi" de la surse oficiale, la momentul actual s-au depus documentatii pentru obtinerea avizelor, urmand ca lucrarile sa ... citeste toata stirea