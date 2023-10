Un proiect imobiliar cu zeci de vile va ajunge la votul final in Consiliul Local (CL). Primaria a publicat proiectul de hotarare privind aprobarea construirii a 45 de vile in zona Carlig, cu un regim de inaltime de pana la 2 etaje.Potrivit documentatiei urbanistice, beneficiarii au in proprietate un teren cu o suprafata de 3,8 hectare. Amplasamentul se afla la limita administrativa a municipiului, in apropiere de zona Vanatori.Accesul la teren este prevazut prin intermediul unui drum care ... citeste toata stirea