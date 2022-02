Proiect in dezbatere: medicii de familie ne vor putea consulta si la domiciliu

Acest tip de servicii ar urma sa fie disponibil din luna aprilieUn proiect aflat in dezbatere publica presupune ca pacientii sa poata fi consultati si tratati de medicul de familie inclusiv la domiciliu. Proiectul, pus in dezbatere de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), prevede ca aceste servicii sa fie disponibile, teoretic, din luna aprilie a acestui an. Serviciile vor putea fi acordate de medicii de familie asiguratilor din lista proprie, la cabinet, la domiciliul pacientului ... citeste toata stirea