Proiect romano - polonez: Podul Romantic Mickiewicz - Eminescu

Saptamana aceasta, la Iasi, are loc premiera unui spectacol in limba romana si polona. Teatrul "Stefan L*eromski" din Kielce (Polonia) impreuna cu Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi au initiat un proiect comun, intitulat "Podul Romantic Mickiewicz - Eminescu". Cele doua institutii teatrale au realizat coproductia #mickiewiczeminescu. Spectacolul este creat in limbile romana si polona si aduce impreuna cele mai cunoscute poezii ale lui Adam Mickiewicz si ale lui Mihai Eminescu. ... citeste toata stirea