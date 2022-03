Proiect Star of Hope: Ziua Mamei in taberele pentru refugiati

Fundatia Star of Hope Romania organizeaza o zi speciala a Mamei in taberele pentru refugiati.Maine, 8 Martie 2022, incepand cu ora 12.00, la tabara de refugiati de langa Husi, vama Albita, vama Siret, Fundatia Star of Hope Romania va imparti 300 de cadouri mamelor refugiate pentru a le ajuta sa se destinda si sa se mai detaseze de drama pe care o traiesc. Actiunea este organizata cu sustinerea Sisters International Suedia.De doua saptamani traim cu totii sub teroarea unui razboi rece, ... citeste toata stirea