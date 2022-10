Proiect transfrontalier implementat la Iasi, in sprijinul copiilor de 7-11 ani

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi a implementat proiectul european Erasmus+ "STEAM & Digital Skills: Searching for the new Leonardos", in parteneriat cu institutii din Grecia, Italia, Lituania si Turcia.In perioada 20-21 octombrie 2022, Directoratul de Educatie din Osmanyie, Turcia, a organizat cea de-a doua reuniune transnationala a acestui proiect european. Principalul obiectiv al proiectului este sprijinirea elevilor din invatamantul primar (7-11 ani) in dezvoltarea competentelor ... citeste toata stirea