Proiect USR: Fara cazinouri in proximitatea scolilor si locurilor de joaca (P)

USR a initiat o lege care interzice deschiderea salilor de joc aproape de scoli si parcuri pentru copii.Deputatii USR Filip Havarneanu si Diana Stoica au depus un proiect de lege care interzice deschiderea si functionarea salilor pentru jocuri de noroc, in vecinatatea unitatilor de invatamant si, mai nou, in proximitatea locurilor de recreere pentru copii.Initiativa legislativa USR vine sa modifice Ordonanta nr 77/2009, prin care se doreste ca spatiile in care se desfasoara jocuri de noroc ... citeste toata stirea