Proiectantul autostrazii A8, exasperat de franele de la Consiliul Judetean Iasi. "Nu am avut cu cine sa discut"

Vestea buna a saptamanii este ca inca 24 km si jumatate din Autostrada Unirii intra in lucru - si, cu acest segment, toate autostrazile finantate prin PNRR sunt in lucru.Pe A8, a fost semnat contractul de proiectare si executie a capatului Tg. Mures-Miercurea Nirajului. In sarcina asocierii conduse de turcii de la Nurol Insaat VE Ticaret A.S. va fi si construirea a 36 de poduri, pasaje si viaducte. Pretul contractului este de 2,46 miliarde de lei (fara TVA), iar durata, 30 de luni (6 luni