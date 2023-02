Proiectantul Spitalului Regional de Urgente a solicitat autorizatia de construire

Proiectantul Spitalului Regional de Urgenta (SRU) a depus, miercuri, la Primarie, documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire a unitatii din Moara de Vant, o prima licitatie de lucrari urmand a fi lansata pana in primavara.Potrivit Ministerului Sanatatii (MS), in prima instanta vor fi executate lucrari pentru devierea retelelor de utilitati, organizare de santier si sapatura generala, cu termen de incepere in aprilie 2023. Totusi, MS intarzie lansarea licitatiei: initial, ... citeste toata stirea