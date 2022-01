Proiecte care au salvat Iasul de poluare

Autoritatile au identificat principalele investitii care au contribuit la imbunatatirea nivelului de poluare in judetul Iasi in perioada ianuarie - decembrie 2021. Aceste masuri fac parte din Planul de mentinere a calitatii aerului in judet, proiect desfasurat intre anii 2019 si 2023 cu scopul de a reduce nivelul poluarii.Consiliul Judetean Iasi, in colaborare cu unitatile administrativ-teritoriale, a propus masuri pentru mentinerea nivelului poluantilor sub valorile limita admise de ... citeste toata stirea