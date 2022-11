Proiecte de zeci de milioane de euro pe masa consilierilor. 12 blocuri in Copou

Consilierii locali se reunesc astazi intr-o sedinta ordinara. Pana astazi, plenul s-a mai intalnit cu alte 29 de ocazii in acest an, un numar record de sedinte pentru ultimul deceniu. Lunar, are loc o singura sedinta ordinara, dar consilierii se pot intalni in reuniuni extraordinare in functie de proiectele executivului. In ultimele luni, astfel de sedinte au fost destul de frecvente avand in vedere numeroasele modificari aduse in cazul unor proiecte de investitii care sunt depuse spre ... citeste toata stirea