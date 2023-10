Reprezentantii Spitalului de Copii "Sf. Maria" din Iasi anunta faptul ca in momentul de fata se afla in curs de livrare aparatura medicala pentru salile de operatie, laboratorul de radiologie si imagistica medicala, dar si blocul alimentar si serviciul de spalatorie. Valoarea totala a achizitiilor este de aproape 15 milioane de lei, majoritatea fondurilor fiind furnizate de catre Consiliul Judetean Iasi."Unitatea medicala ieseana devine singura din zona Moldovei care va avea in dotare un ... citeste toata stirea