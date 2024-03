Proiecte pentru energie verde la Iasi cat un reactor nuclear sau cat trei hidrocentrale de tipul celei de la Bicaz

Iasul ar putea deveni un pol de productie a energiei regenerabile: mai multi investitori asteapta sa primeasca unda verde de la mediu pentru construirea de parcuri eoliene si fotovoltaice in mai multe comune din judet. Proiectele sunt in diferite faze de pregatire si asteapta aprobarile necesare de la institutii pentru a demara constructia. "Ziarul de Iasi" a consultat aceste proiecte care, odata implementate, ar putea aduce in cativa ani o capacitate energetica impresionanta in regiune, de ... citește toată știrea