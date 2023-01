Proiectele noi anuntate de Primarie in acest an, punct cu punct. Vor fi supuse votului exact in ziua in care se da o sentinta cruciala

Primaria vrea aprobarea bugetului pe anul 2023 in ziua in care se decide viitorul majoritatii politice de la nivel local. Intamplator sau nu, Consiliul Local (CL) a fost convocat pe 18 ianuarie, zi in care sunt sanse mari ca instanta sa se pronunte asupra legimitatii ocuparii de catre Cezar Baciu a functiei de viceprimar.Exclus din USR, Baciu asigura "votul de aur" pentru alianta PNL-PMP in consiliu, fiind rasplatit, inca din 2021, cu un post de viceprimar pentru schimbarea loialitatii ... citeste toata stirea