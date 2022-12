Proiectie de gala la Cinematograful Ateneu din Iasi - filmul "Phoenix-Povestea"

Filmul "Phoenix - Povestea", care prezinta povestea trupei Phoenix, va fi prezentat la Iasi in cadrul unui turneu national prin tara. Evenimentul va avea loc in prezenta fondatorului Nicu Covaci si a lui Ovidiu Lipan Esandarica, precum si a echipei filmului, pe 9 decembrie 2022, de la ora 19.00, la Cinematograful Ateneu din Iasi."Pe 9 decembrie 2022 ne reintoarcem la Iasi, in locul in care a avut loc, la Serile Filmului Romanesc, prima proiectie in avanpremiera a filmului Phoenix - Povestea. ... citeste toata stirea