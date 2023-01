Proiectie speciala a peliculei "Taximetristii" la Iulius Mall, alaturi de scenarist si personajele principale. Vine Monica Barladeanu

Primul film romanesc lansat simultan in Romania si Moldova, "Taximetristi", va avea o proiectie speciala in prezenta echipei la Cinema City de la Iulius Mall Iasi. Co-scenaristul Adrian Nicolae si actorii Monica Birladeanu, Victoria Raileanu si Alexandru Ion vor fi prezenti vineri, 27 ianuarie 2023, de la ora 19:00, la Cinema City.Este o comedie regizata de Bogdan Theodor Olteanu si scrisa alaturi de Adrian Nicolae, ce ii are ca protagonisti pe Liviu (Rolando Matsangos) si Lica (Alexandru ... citeste toata stirea