Primul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de azi a Consiliului Judetean este unul care scoate din joben 75 de milioane de euro. Asa cum am mai relatat, costurile proiectului regional prin care se extind retelele de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Iasi au fost revizuite in 2022, la doar un an si jumatate de la semnarea contractului de finantare. Costul total a urcat de la 427,9 milioane de euro la 504,2 milioane (fara TVA). Interesant este ca aceasta suma este ... citeste toata stirea