Proiectul imobiliar propus de compania Conest pe sos. Iasi - Hlincea a fost avizat de catre comisia de specialisti de la Primarie si a primit avizul de oportunitate. In context, amintim ca o investitie similara in zona a fost respinsa de Comisia de monumente istorice.Odata ce a primit avizul de oportunitate, proiectul Conest intra in procesul firesc de avizare, singura problema care ar putea sa mai apara fiind tot la Comisia de monumente istorice, , conform apix, avand in ... citeste toata stirea