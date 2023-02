Proiectul cvartalului de blocuri cu pana la 16 etaje din Dacia, respins: probleme de trafic. Ce s-a intamplat cu parcarea etajata din Alexandru?

Plenul Consiliului Local (CL) a respins ieri proiectul urbanistic privind construirea unui ansamblu cu 14 blocuri a cate 16 etaje in Dacia. Investitorul ar mai fi avut nevoie de doar doua voturi, in conditiile in care doi liberali nu si-au exprimat ieri optiunea. In schimb, ceilalti 12 consilieri ai majoritatii din plen (PNL si PMP) au votat in favoarea proiectului, in timp ce 9 consilieri PSD si USR s-au abtinut. Ce s-a intamplat cu parcarea etajata din Musatini, considerata de unii alesi prea ... citeste toata stirea