Proiectul de 80 mil. euro al Operei din Copou: Guvernul l-a pus pe "repede-inainte". Hotarare pentru transferul de teren

Proiectul privind construirea unui nou sediu pentru Opera Iasi va putea porni oficial in aceasta primavara. In acest sens, Guvernul va prelua in proprietate terenul propus de autoritatile iesene, in Copou, langa sediul ApaVital, si va putea ulterior sa lanseze o licitatie de proiectare.Ministerul Culturii a publicat proiectul de hotarare de guvern, iar acest lucru creeaza premisele ca actul normativ de transfer al terenului sa fie aprobat in luna martie. Amplasamentul va ajunge in ... citește toată știrea