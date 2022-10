Proiectul Spitalului Regional de Urgenta a ajuns in etapa de obtinere a autorizatiei

Proiectarea lucrarilor la Spitalul Regional de Urgenta (SRU) a fost finalizata, iar proiectul a ajuns in etapa obtinerii autorizatiei de construire, primul hop fiind Comisia zonala a monumentelor istorice."Construire Spital Regional de Urgenta Iasi, imprejmuiri, organizare de santier - conform PUZ aprobat prin HCL nr. 111/21.03.2018", este obiectul proiectul care va fi analizat in urmatoarea sedinta a Comisiei amintite.Potrivit sursei citate, la acest moment, proiectul a intrat in faza ... citeste toata stirea