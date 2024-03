Promisiunea lui Ciolacu pentru Chirica si Alexe: 'O sa-i bata candidatii PSD de o sa le sara tabla de pe casa!'

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat in cadrul Conferintei Judetene a PSD Iasi ca a venit momentul ca o echipa tanara sa vina la conducerea Primariei si a Consiliului Judetean, el precizand ca Bogdan Balaniscu si Bogdan Cojocaru o sa ii bata pe Mihai Chirica si Costel Alexe de "o sa le sara tabla de pe casa".Liderul PSD a facut astfel aluzie la dosarul Tabla in care este implicat presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, relateaza News.ro.Marcel Ciolacu a sugerat in ... citește toată știrea