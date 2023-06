Procesul ieseanului caruia i-a cazut in cap tavanul apartamentului dintr-un bloc abia construit s-a incheiat in fata Curtii de Apel. In prima instanta, Judecatoria obligase constructorul, M.Chim SRL, sa-i plateasca ieseanului despagubiri. Tribunalul le redusese la jumatate. Atat victima accidentului, cat si firma controlata de dezvoltatorul imobiliar Cristin Zamosteanu au facut recurs, primul cerand majorarea despagubilor, celalalt, anularea lor completa.T.A.C. isi cumparase apartamentul in ... citeste toata stirea