Propunere controversata trimisa in Parlament. Liceele pot organiza concurs de admitere in clasa a IX-a. Ce cred directorii ieseni?

Proiectul privind Legea Educatiei pentru invatamantul preuniversitar propune o dubla admitere pentru clasa a IX-a si noi competente sustinute de elevii clasei a XII-a in cadrul Examenului National de Bacalaureat.Este vorba despre proiectul in varianta noului ministru al Educatiei, Ligia Deca. Noile proiecte de legi ar urma sa fie prezentate in Guvern pana la data de 15 februarie, pentru ca mai apoi sa fie aprobate de Parlament.Admiterea "dubla" pentru intrarea in clasa a IX-aDupa ... citeste toata stirea