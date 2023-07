Traficul greu ce tranziteaza aglomeratia Iasi se desfasoara pe actuala trama stradala existenta, subdimensionata si aflata in conflict functional total si in contradictie cu principiile europeane durabile de ocolire a zonelor urbane locuite.Traficul greu in aglomeratia urbana Iasi se desfasoara prin DJ 248 (Iasi-Vaslui), DN 28D (V.O. Iasi-Vest cu descarcare in tesutconstruit), DN 24 (Iasi-Vaslui) si DN 28 (Iasi-Roman).Toate cele 4 drumuri traverseaza aglomeratia urbana Iasi!Acest aspect ... citeste toata stirea