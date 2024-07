Prosumitorii forteaza modernizarea retelelor electrice

* 98% dintre prosumatori sunt racordati la reteaua de joasa de tensiune, iar pentru preluarea in siguranta a energiei produse de catre acestia, modernizarea infrastructurii a devenit esentialaStatiile de transformare, retelele de inalta, medie si joasa tensiune si posturile de transformare din judetele Moldovei vor fi modernizate de catre E.ON in cadrul mai multor proiecte de investitii, in valoare totala de 3,3 miliarde de lei.Din aceasta suma, 2,6 miliarde de lei provin din Fondul pentru ... citește toată știrea