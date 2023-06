"6ASE este un proiect de suflet, realizat in orasul meu drag, Iasi. Acesta expune povestea unei generatii care consider ca ar trebui sa prefere si sa acorde o importanta mai ridicata prieteniei, in detrimentul tehnologiei", descria regizorul cercetat penal Vlad Baba despre serialul sau on-line, productie in care a jucat nimeni altul decat Loredan Florin Stefan, unul dintre cei mai cautati dealeri de droguri din Iasi care a reusit sa ii frustreze pe politistii si procurorii de la Crima ... citeste toata stirea