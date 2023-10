Un iesean protesteaza in fata Primariei tragand un semnal de alarma asupra birocratiei uriase care exista in Primarie.El a scris pe o pancarta ca a cerut aviz de urbanism in urma cu patru ani si ca nici acum nu i s-a eliberat actul. Din cauza lipsei acestui document, ieseanul, administrator al unei firme private, sustine ca a pierdut angajati, proiecte europene, oportunitati de dezvoltare.In ultimii ... citeste toata stirea