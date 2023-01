Protest in Piata Unirii: Kind Reminder Rafila! Cum sunt asteptate autoritatile de la Bucuresti?

Asociatiile civice "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei", "Impreuna pentru A8" si Reset au organizat astazi un protest in Piata Unirii, la "hora" in care ar urma sa prinda premierul Nicolae Ciuca, liderul PSD, Marcel Ciolacu, si alti reprezentanti ai executivului de la Bucuresti."Te-ai saturat sa fii bataia de joc a puterii de la Bucuresti? Te-ai saturat sa-ti ramana Autostrada 8 doar pe hartie? Ai observat ca numai regiunea Moldova nu are stadioane noi? Te-ai saturat sa vezi ... citeste toata stirea