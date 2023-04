Peste 150 de persoane au protestat, vineri seara, in localitatea ieseana Letcani, in zona in care cu doua zile in urma pe o trecere de pietoni un copil a murit, iar fratele sau si tatal au fost raniti dupa ce au fost loviti de un TIR. La un moment dat, protestul a degenerat, mai multi oameni imbrancindu-se cu fortele de ordine, dupa ce jandarmii au vrut sa legitimeze un tanar care participa la eveniment.Oamenii s-au adunat in cursul serii in zona trecerii de pietoni din Letcani, unde a avut ... citeste toata stirea