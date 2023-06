Medicii de familie din Iasi membri din Societatea Nationala de Medicina Familiei au lansat un protest public la adresa Ministerului Sanatatii si Guvernului Romaniei, solicitandu-le acestora sa identifice solutii realiste pentru atenuarea deficitului de medici de familie din Romania "fara concesii de la calitatea pregatirii acestora in rezidentiat si luand masurile necesare pentru ca medicina de familia sa redevina o specialitate atractiva".Discutia vine in contextul in care Minsterul ... citeste toata stirea