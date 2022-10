Protest Sanitas in fata Prefecturii din cauza pretului la energie si a scumpirii alimentelor FOTO

Aproximativ o suta de manifestanti au protestat in aceasta dimineata in fata Casei Patrate, contestand lipsa masurilor din partea Guvernului de la Bucuresti pe fondul crizei cauzate de valul urias de scumpiri a tuturor produselor si serviciilor, la baza caruia sta avansul costurilor la energie."Ceea ce se intampla in ultima perioada afecteaza toti angajatii, fie ca sunt din sistemul public sau din sectorul privat, si, nu in ultimul rand, pe pensionari. Cea mai importanta revendicare pentru ... citeste toata stirea