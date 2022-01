Protest USR in fata Primariei Iasi. Consilierii si parlamentarii ii cer demisia primarului Mihai Chirica

Membrii USR Iasi i-au cerut in mai multe randuri demisia primarului Mihai Chirica, din cauza dosarelor in care este cercetat. Mai multi membri ai USR Iasi au protestat duminica, 30 ianuarie, in fata Primariei, nemultumiti de faptul ca primarul Mihai Chirica nu a renuntat inca la postul sau, in ciuda mai multor dosare in care este cercetat. Acestia au afisat mai multe bannere pe care scria "Iasul nu merita un primar penal" sau "Apeleaza cu incredere la Chirica. Oricand ai nevoie de un abuz in ... citeste toata stirea