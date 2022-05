Provocare in pandemie: medicii urgentisti i-au suplinit pe cei din ATI

Ieri, toate unitatile de primire urgenta din spitale au fost in sarbatoare, nu numai in alerta. Pe 28 mai, se sarbatoreste Ziua Internationala a Medicinii de Urgenta. Pe scurt, tot ce inseamnba UPU, de la brancardieri, infirmiere la asistente si medici, 24 din 24 de ore de tensiune, adrenalina si dedicatie.Specialistii din medicina de urgenta recunosc ca in perioada pandemiei, din ultimii doi ani, au existat provocari in plus fata de cele obisnuite. "Practic, in foarte multe momente, corpul ... citeste toata stirea