Proxenetul iesean cu retea intinsa in Iasi, Suceava si Cluj si-a facut "ucenicia" in Italia

Proxenetul din Podu Iloaiei "saltat" zilele trecute de catre politistii de la Criminalitate Organizata Iasi este unul dintre cei mai "experimentati" din Iasi. Acesta a "lucrat" si peste hotare.Vasile Nicai a fost arestat si in anul 2017 de catre autoritatile italiene, pentru trafic de minori si trafic de persoane. Atunci, Nicai fusese dat in urmarire internationala de catre italieni si fusese prins in Iasi, apoi trimis "pachet" in aceasta tara. Dupa ce a stat prin inchisoare un timp, acesta a ... citeste toata stirea