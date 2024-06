Pruncii dorului. Copiii crescuti de amintiri si speranta

* copiii cu dor de parinti plecati peste hotare traiesc cu inimi pline de dor si speranta * fiecare zi e o lectie de rabdare si curaj, iar zambetele lor ascund dorinta de a se reuniPentru 4.000 de copii din judetul Iasi, inimile bat mai greu sub povara unui dor nestins. Cu fetele lor senine si ochii adesea tristi, traiesc in umbra unei absente apasatoare: parintii lor sunt plecati la munca in strainatate, in cautarea unui trai mai bun. De multe ori, duminicile lor incep cu un telefon sau un ... citește toată știrea