PSD ameninta cu distrugerea coalitiei locale de guvernare

Liderul local PSD, senatorul Maricel Popa, sare din nou la gatul lui Costel Alexe, sustinand ca presedintele CJ joaca "Baba Oarba" in PNL Iasi, dupa ce a revenit in functia de vicepresedinte * "Lucrurile trebuie clarificate public, cat mai rapid, atat de Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi, cat si de premierul Nicolae Ciuca, presedintele PNL. Altfel, ne vom delimita in mod clar de tot ceea ce inseamna alianta PSD-PNL la nivel local", spune parlamentarul ieseanFiliala ieseana a PSD cere ... citeste toata stirea