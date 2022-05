PSD Iasi cere demiterea lui Petru Movila din functia de city manager

PSD Iasi critica dur recentele evenimente si actiuni derulate in sediul PMP Iasi. Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi: "Astfel de fapte sunt total inadecvate pentru demnitatea functiei de manager public. Cer primarului Mihai Chirica sa il demita urgent pe Petru Movila!"Violenta fizica nu isi are locul in niciun context. Cu atat mai grav este faptul ca Petru Movila, fostul presedinte al PMP Iasi, reprezinta Iasul, fiind numit in functia de manager public chiar de primarul PNL Mihai ... citeste toata stirea