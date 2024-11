PSD Iasi: Deplasarile de aproape 40.000 euro ale liderului PNL Iasi - pe banii romanilor, fara rezultate

PSD Iasi ii cere explicatii liderului filialei iesene a liberalilor Alexandru Muraru privind rezultatele pentru Romania in cazul celor 15 vizite externe pe care le-a intreprins in perioada martie 2022 - februarie 2024, sase dintre acestea fiind efectuate in Statele Unite ale Americii, scrie news.ro.Social-democratii afirma, citand informatii aparute vineri pe reporteris.ro, ca vizitele lui Muraru in America au fost la fratele sau, Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale ... citește toată știrea