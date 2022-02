PSD Iasi, in impas. Membrii sunt nemultumiti de tensiunile din partid

Schimbarea presedintelui Organizatiei Municipale PSD Iasi a creat tensiuni intre membrii partidului. Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa a declarat ca a decis schimbarea conducerii locale pe fondul rezultatelor slabe de la alegerile din 2019-2020. Astfel, in ultima sedinta a Consiliului Politic Judetean, membrii partidului au votat ca in locul lui Marius Ostaficiuc sa fie numit Bogdan Balaniscu."Avand in vedere declaratiile aparute in spatiu public cu privire la faptul ca dizolvarea Org.Mun. ... citeste toata stirea