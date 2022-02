PSD Iasi s-a asezat pe un butoi cu pulbere

Dizolvarea conducerii Organizatiei Municipale PSD Iasi a adus un val de nemultumiri din partea celor care s-au aflat la conducerea filialei in ultima vreme. Decizia a venit pe fondul "rezultatelor slabe de la alegerile din 2019-2020", motiv pentru care, in ultima sedinta a Consiliului Politic Judetean, desfasurata in urma cu o saptamana, s-a decis ca in locul lui Marius Ostaficiuc sa fie numit Bogdan Balaniscu, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor."Ma tem ca ... citeste toata stirea