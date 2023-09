Premierul Marcel Ciolacu a mintit cu nerusinare o tara intreaga de fiecare data cand a vorbit despre cresterea taxelor. A declarat public in mai 2022, ianuarie 2023 si in luna mai din acest an ca nu vor exista cresteri de taxe si impozite.Saptamana aceasta s-a publicat ordonanta de marire a taxelor, iar romanii vad cu ochii lor peste cele 200 de taxe noi, cresteri de taxe sau impozite prin care PSD-ul pune birul pe romani si ii obliga sa plateasca din buzunarul lor incompetenta guvernului ... citeste toata stirea