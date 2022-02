PSD isi doreste ca varstnicii sa aiba un trai de viata mai bun (P)

PSD a intrat la guvernare alaturi de PNL si UDMR cu o conditie clara: aceea de a fi majorate veniturile romanilor. Astfel ca, de la 1 ianuarie 2022, au crescut alocatiile, salariile, dar si pensiile.Raportandu-ne la pensii, de la inceputul acestui an, pensiile au crescut cu 10%, pensia minima s-a majorat de la 800 la 1.000 de lei, iar cei care aveau pensii de pana in 1.600 de lei au primit un ajutor pentru a-si plati facturile la energie.Toate acestea in conditiile in care preturile au ... citeste toata stirea