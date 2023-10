Puterea actuala nu a avut niciodata intentia reala sa elimine pensiile speciale, au facut un simulacru in Parlament, s-au prefacut ca vor sa faca o reforma a pensiilor, doar pentru a bifa un jalon PNRR, insa realitatea este ca doar au aruncat praf in ochii romanilor si a Comisiei Europene."Legea pensiilor speciale votata de PSD, PNL, UDMR si AUR saptamana aceasta in Senat garanteaza inca 40 de ani de pensii umflate pe spatele romanilor.Au fost peste 200.000 de pensionari speciali inainte de ... citeste toata stirea