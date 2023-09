In timp ce baronii PSD iau spagi de sute de mii de euro, romanii sunt obligati sa plateasca taxe si impozite mai mari doar pentru a acoperi foamea de bani a caracatitei politice. Noile masuri fiscale asumate de Guvernul Ciolacu inseamna cresteri de preturi in prag de iarna.Suprataxarea IMM-urilor, marirea TVA-ului pentru locuinte, sali de fitness, parcuri de distractii si marirea accizelor la tutun si alcool vor genera scumpiri in lant; scumpiri pe care le vor plati tot romanii, indiferent ca ... citeste toata stirea