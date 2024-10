In ultimii ani, sustin specialistii, jocurile de noroc au castigat foarte mult teren la nivelul judetului Iasi. Astfel, foarte multe persoane ajung sa fie dependente si sa piarda tot in salile care sunt prezente la tot pasul. Pe langa bani, multi dependenti ajung sa isi piarda si familiile, din cauza faptului ca nu solicita ajutor la momentul potrivit.Psihiatrii vorbesc despre un real fenomen care loveste tot mai puternic in randul populatiei si care abia acum a intrat in atentia publica. ... citește toată știrea