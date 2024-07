Psihologii, catre parinti: "Nu va abandonati copiii la bunici, in vacanta!"

* "Foarte multi parinti aleg sa ii lase pe copii la tara... Acest lucru suna foarte frumos, dar nu este atat de benefic pentru cel mic. Perioada vacantei de vara este cea in care copilul trebuie sa se integreze in societate, nu doar in grupul restrans de la scoala. Copilul trebuie sa participe la activitati impreuna cu parintii si sa aiba parte, cum se spune, de cei sapte ani de acasa", spun psihologii ieseniElevii au intrat in vacanta de vara si foarte multi parinti seintreaba in acest ... citește toată știrea