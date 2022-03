Puciul din PMP, consumat intr-o carciuma executata de ANAF! Contestatarii lui Movila, platiti in natura, la carciuma fariseului Acostoaiei

De mai bine de 2 luni de zile, PMP Iasi este prins intr-o mare schisma. In timp ce aripa Tomac, condusa de Petru Movila, incearca sa isi echilibreze pozitia pe esicherul local, prin intalniri la sediul partidului, falanga AUR a PMP, se aduna la carciuma consilierului judetean, Adrian Acostoaiei. In fiecare noapte, haidamacii care vor sa dea PMP-ul pe AUR, pot fi vazuti cum isi etaleaza burdihanele pe mese sau urla pe terasa, pana tarziu in noapte. Pentru fidelitatea lor si consecventa de a ... citeste toata stirea