Punct de colecta pentru Ucraina la Casa Muzeelor

Muzeul National al Literaturii Romane Iasi s-a alaturat campaniei initiate de Crucea Rosie Romana - Filiala Iasi si organizeaza la Casa Muzeelor (strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi) un punct de colecta pentru convoiul umanitar ce va fi trimis in Ucraina.Cei care doresc sa vina in sprijinul campaniei o pot face aducand la Casa Muzeelor zilnic, in intervalul orar 9:00-17:00, urmatoarele categorii de produse:*Alimente neperisabile*Alimente de prima necesitate (supe, piureuri sau taitei ... citeste toata stirea